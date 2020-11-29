В Контиолахти (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону началась мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Спортсмены вышли на старт в 12:30 по московскому времени.

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Россию сегодня представляют пять спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Первый стартовый номер достался Елисееву, Латыпов уйдет на дистанцию пятым, чемпион мира Логинов — 10-м, Пащенко — 78-м, Сучилов — 100-м.

Накануне состоялась индивидуальная гонка на 20 км, лучшим из россиян стал Логинов, занявший десятое место с двумя промахами.