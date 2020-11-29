Российский биатлонист Евгений Гараничев покинул Контиолахти (Финляндия), где проходит первый этап Кубка мира.

Спортсмен не смог принять участие в соревнованиях, так как был изолирован как лицо, контактировавшее с Антоном Бабиковым. Бабиков, напомним, сдал положительный тест на коронавирус, а Гараничев жил с ним в одной комнате.

«Гараничев уже на территории России, движется в Санкт-Петербург с дальнейшим вылетом в Тюмень. Вместо него никто не будет выступать, мы ждем решения медицинских властей – возможно, Антон Бабиков подключится на следующем этапе», — сказал главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Таким образом, Гараничев пропустит не только первый, но и второй этап Кубка мира, который также будет проходить в Контиолахти. IBU принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы сократить число перемещений спортсменов.