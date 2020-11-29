Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему из её аккаунта в «Инстаграме» пропали фотографии с Алиной Загитовой.

Подписчица написала в комментариях, что удаление фотографий с Загитовой — это «сильный жест настоящего тренера».

«Как же Вы ограниченно мыслите. Вас абсолютно не смутило, что пропали посты посвящённые моим ушедшим родителям, отдельный пост моей маме? На моей странице после взлома пропали разные посты, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», – написала в ответ Тутберидзе.

Напомним, 28 октября был заблокирован аккаунт команды Тутберидзе в «Инстаграме», но затем был восстановлен. 2 ноября исчезли все публикации из личного аккаунта Этери Георгиевны, а 21 ноября страницу удалось восстановить.