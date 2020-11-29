Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону оценил выступление сборной России в индивидуальной гонке в Контиолахти (Финляндия).

«Норвежцы показали, как и всегда, себя лидерами. Как были, так и остаются ими. У Саши Логинова на один промах меньше – уже легче. Остальные, как у нас раньше шутили: «Какое место ты занял? На колени встал, кое-как нашел», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт подчеркнул, что его ничего не порадовало в гонке. Он отметил, что Логинов был и остается лидером, он должен прибавить по ходу сезона.

«Расцвел Бабиков. Гараничев сделал огромнейшую работу, но который сезон мы ждем, ничего не дождались», — сказал Тихонов.

Специалист добавил, что многое зависит от тренера, который должен дать спортсмену раскрыться. Тихонов подчеркнул, что сейчас во главе российского биатлона стоят Польховский и Майгуров, при которых были допинговые истории.