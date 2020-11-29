Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Выглежанин поделился ожиданиями от гонки преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

Первым в гонку уйдет норвежец Йоханнес Клэбо, ранее занявший второе место в спринте и выигравший «разделку» на 15 км классическим стилем. Россиянин Александр Большунов будет стартовать вторым с отставанием в 26 секунд.

«Безусловно, Александр Большунов может побороться с Йоханнесом Клэбо и догнать его. В том, что он два раза проиграл ему – и в спринте, и в дистанционной гонке – нет ничего страшного. Это все здорово», — сказал Вылегжанин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Вылегжанина, для российской команды будет хорошо, если Алексей Червоткин сможет соперничать с Большуновым. Чем выше конкуренция, тем лучше результат команды, подчеркнул спортсмен.

Гонка состоится сегодня, 29 ноября, и начнется в 14:50 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.