На этапе Кубка мира по лыжам в Руке стартовала женская гонка преследования

В Руке (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в формате мини-тура, началась женская гонка преследования на 10 километров свободным стилем. Спортсменки вышли на старт в 13:50 по московскому времени.

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Первой на дистанцию отправится норвежка Тереза Йохауг, которая ранее выиграла классическую «разделку» на 10 км, а до этого не смогла выйти в полуфинал спринта.

Затем с отставанием в 16 секунд на старт выйдут шведка Фрида Карлссон и россиянка Наталья Непряева. Под четвертым номером, в 19 секундах от лидера, будет стартовать еще одна россиянка Татьяна Сорина.

Победителем мини-тура станет спортсменка, которая финиширует первой в сегодняшней гонке.