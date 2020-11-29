В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская спринтерская гонка, проходившая в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, для которого эта победа стала 49-й в карьере.

На второй строчке расположился шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, третьим стал его соотечественник Мартин Понсилуома.

Победитель вчерашней индивидуальной гонки норвежец Стурла Холм Лагрейд финишировал 18-м, допустив один промах на втором рубеже.

В сборной России лучшим стал Александр Логинов, занявший 12-е место при одной ошибке на стрельбе из положения стоя. Матвей Елисеев стал 14-м, Эдуард Латыпов — 20-м, Пётр Пащенко — 58-м.

Сегодня также состоится женский спринт, его начало запланировано на 15:40 по московскому времени.