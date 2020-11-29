Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем состоянии и ответил на вопрос, принципиально ли ему обогнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

Кокорин признался, что раньше он никогда не получал сразу две мелкие травмы. Спортсмен отметил, что не может назвать причину, по которой так произошло. По словам Александра, сейчас он хочет просто набрать форму и отыграть оставшийся отрезок чемпионата.

«Принципиально ли обогнать «Зенит» в таблице? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», чтобы команда была в Лиге чемпионов. Плевать ли на «Зенит»? Ну как плевать… Там остались ребята, с которыми у меня хорошие отношения, и в команде, и в тренерском штабе», — заявил Кокорин в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента, так как сине-бело-голубые не продлили с ним контракт. Будучи игроком «Зенита», Александр выступал за «Сочи» на правах аренды.