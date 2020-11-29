Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру московского «Спартака» в преддверии матча красно-белых с «Ротором».

«У «Спартака» нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, как атаковать – не знают. Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру «Спартака». Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе», — сказал Радимов, слова которой приводит РИА «Новости».

По его мнению, Кокорин не может проявить себя, потому что у «Спартак» нет поставленной игры в атаке. Он вспомнил времена, когда за красно-белых играли Мостовой и Шалимов при Бескове и Тихонов и Аленичев — при Романцеве. Тогда, считает Радимов, у «Спартака» была хорошая игра в нападении.

«Спартак» на своем поле примет «Ротор» в рамках 16-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 29 ноября, и начнется в 19:00 мск.