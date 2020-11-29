В Руке (Финляндия) на первом этапе Кубка мира по лыжам состоялась гонка преследования, которая завершала мини-тур. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, стартовавшая с первой позиции.

На втором месте расположилась россиянка Татьяна Сорина, которая начинала гонку четвертой. Йохауг ушла в отрыв, Сорина вместе с Натальей Непряевой и тремя шведками держались группой, однако незадолго до финиша российская лыжница вырвалась вперед и пересекла финишную черту второй.

Третье место заняла шведка Эбба Андерссон, четвертое — ее соотечественница Фрида Карлссон. Непряева отстала на последних полутора километрах и финишировала лишь десятой.

Напомним, Сорина пропускала прошлый сезон по причине беременности, она вышла из декрета в минувшее межсезонье.