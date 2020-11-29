Стало известно, почему российская лыжница Наталья Непряева отстала на последних полутора километрах гонки преследования в Руке (Финляндия).

Как рассказал олимпийский чемпион Александр Легков в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», Непряева столкнулась со шведской лыжницей Майей Дальквист и упала. Шведка финишировала восьмой с отставанием в 1 минуту 8,8 секунды. Непряева стала десятой, она проиграла 1 минуту 15,6 секунды.

Победу в гонке преследования на 10 км свободным стилем одержала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла россиянка Татьяна Сорина, третье — шведка Эбба Андерссон.

Сорина вместе с Непряевой и тремя шведками шли в одной группе, впереди них в отрыв ушла Йохауг. Незадолго до финиша Татьяна вырвалась вперед и обеспечила себе итоговое второе место.