В Руке (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в формате мини-тура, началась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем. Спортсмены вышли на старт в 14:50 по московскому времени.

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Первым на дистанцию отправился норвежец Йоханнес Клэбо, который ранее занял второе место в спринте и выиграл «разделку» на 15 км классическим стилем.

Россиянин Александр Большунов ушел в гонку под вторым номером, на старте он будет отставать от лидера на 26 секунд.

Третьим с отставанием в 31 секунду гонку преследования начнет норвежец Эмиль Иверсен.

Ранее завершилась женская гонка преследования, победу одержала Тереза Йохауг, россиянка Татьяна Сорина стала второй.