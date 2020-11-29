Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман выиграл воскресную гонку в Бахрейне, его соотечественник Никита Мазепин занял второе место.

Успехи позволили россиянам подняться в личном зачете пилотов. Мазепин, получивший 12 очков, вышел на третье место таблицы, теперь в его активе 162 очка. Шварцман, получив 15 очков, поднялся на четвертую строчку (159).

Россияне обогнали японского пилота Юки Цуноду, который в следующем сезоне может занять место в команде Формулы-1 «Альфа Таури». Японец в свою очередь опережает ближайшего преследователя, Кристиана Лундгора, на восемь очков.

Возглавляет зачет пилотов Мик Шумахер, на втором месте идет Каллум Айлотт. 5-6 декабря в Бахрейне на автодроме «Сахир» состоится заключительный в сезоне этап Формулы-2.