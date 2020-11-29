Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала свое выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Россиянка заняла второе место, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг. Тройку лидеров замкнула шведка Эбба Андерссон.

«Всё удалось выполнить тактически. Задача была идти с лидерами, всё получилось. Фининишный подъём отработала и все удалось. По ходу всей гонки наступали друг другу на лыжи, трасса довольно узкая. Но ничего, справилась. Как они мне мешали, так и я им», — сказала Сорина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, для Сориной этот подиум стал первым в карьере на Кубке мира. Россиянка пропускала прошлый сезон из-за беременности, она вышла из декрета в минувшее межсезонье.