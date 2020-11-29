Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

Соревнования проходили в формате мини-тура, победитель которого определился в сегодняшней гонке. Клэбо стартовал с первой позиции и сохранил её на финише, хотя позволил Александру Большунову и Эмилю Иверсену догнать себя.

Большунов стартовал вторым с отставанием в 26 секунд и на финише также занял второе место, норвежец Иверсен стал третьим.

Россиянин Алексей Червоткин занял седьмое место, Евгений Белов — восьмое, Андрей Мельниченко — девятое. Иван Якимушкин стал 13-м, Илья Порошкин — 15-м, Илья Семиков — 21-м, Ермил Вокуев — 28-м.