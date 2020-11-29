В Контиолахти (Финляндия) подходит к концу первый этап Кубка мира по биатлону. В 15:40 стартовала женская спринтерская гонка на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Гонку в режиме реального времени можно посмотреть по ссылке.

Сборную России будут представлять шесть биатлонисток: Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Тамара Воронина.

Куклина отправится на дистанцию под 17-м номером, Кайшева — по 23-м, Казакевич — под 39-м. Миронова выйдет на старт 45-й, Павлова — 60-й, Воронина — 87-й.

Напомним, второй этап Кубка мира также будет проходить в Контиолахти. IBU принял такое решение, чтобы сократить перемещения команд во время пандемии.