Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее стало известно, что у 25-летнего футболиста выявлен коронавирус.

«С ним все хорошо. К сожалению, заболевания Миранчука и Малиновского — это последствия игр за сборную. С формой парней все нормально, но когда возвращаешься из национальной команды — это всегда опасно», — сказал Марино, слова которого приводит sosfanta.calciomercato.com.

Напомним, Миранчук присоединился к «Аталанте» в летнее трансферное окно, до этого он защищал цвета московского «Локомотива». В текущем сезоне россиянин провел четыре матча за «Аталанту» во всех соревнованиях и записал на свой счет два забитых мяча.