Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографии с тренировки, на которой он боролся со своим двоюродным братом Усманом.

«Если хотите хорошее настроение, выключите свой телефон и идите в зал. Хорошо поборолись с утра», — написал Хабиб в своем Instagram.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.