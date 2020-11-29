В рамках 17-го тура российской премьер-лиги «Уфа» дома одержала победу над «Тамбовом» со счетом 4:0.

В составе башкирского клуба дубль оформил Тимур Жамалетдинов, который отличился на 11-й минуте с передачи Олега Данченко и на 54-й минуте с передачи того же Данченко. Еще по мячу забили Владислав Камилов с передачи Григория Морозова на второй добавленной к первому тайму минуте и Филип Мрзляк с передачи Дмитрия Сысуева на 79-й минуте.

Отметим, на 37-й минуте Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 75-й минуте Валерий Чуперка не смог реализовать пенальти.

Следующий матч «Уфа» проведет 6 декабря на выезде против «Ростова», «Тамбов» одним днем ранее в гостях сыграет со «Спартаком».