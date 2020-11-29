Российский биатлонист Петр Пащенко прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира (62-е место).

По словам Пащенко, гонка далась ему не просто нелегко, по мнению биатлониста, это одна из самых ужасных гонок, которые у него когда-либо были. Он отметил, что может объяснять это только так: дают о себе знать последствия коронавируса.

Пащенко добавил, что накануне было немного попроще, он понимал, что первая гонка.

«Провалов по дистанции не было, просто не мог выложиться без остатка. А в спринте к середине дистанции сознаю: ноги закислены. Таких ощущений не помню очень давно. Тренеры что-то подсказывали по технике, пытались скорректировать, но я ничего не мог сделать», – сказал Пащенко, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в Контиолахти (Финляндия) состоялась мужская спринтерская гонка, проходившая в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, для которого эта победа стала 49-й в карьере.