Стало известно имя арбитра, который обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и австрийским «Зальцбургом».

Главным рефери станет турецкий судья Али Палабийик, его ассистентами станут его соотечественники Джейхун Сесигюзель и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер. За ВАР будут отвечать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

Отметим, матч «Локомотив» – «Зальцбург» состоится в Москве 1 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.

Ранее в мадридском «Атлетико» негативно отозвались о работе судьи в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (0:0). Этот матч обслуживала словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Она отменила гол «Атлетико» во втором тайме после просмотра VAR.