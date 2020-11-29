В Контиолахти (Финляндия) завершилась женская спринтерская гонка, проходившая в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Первое место заняла шведка Ханна Оберг, которая преодолела дистанцию за 21 минуту и 1,4 секунды. На второй строчке расположилась норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, третьей стала ее соотечественница Каролина Кноттен.

В сборной России лучшей стала Светлана Миронова, занявшая 17-е место при одной ошибке на стрельбе из положения стоя. Ульяна Кайшева стала 25-й, Ирина Казакевич — 27-й, Евгения Павлова — 34-й, Лариса Куклина — 44-й, Тамара Воронина — 70-й.

Ранее завершилась мужская спринтерская гонка, проходившая в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, для которого эта победа стала 49-й в карьере.