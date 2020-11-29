В английском «Ньюкасле» обнаружили два новых положительных теста на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, после этого общее число случаев заражения в команде достигло пяти, так как на прошлой неделе коронавирус был найден у двух футболистов и сотрудника клуба.

У «Ньюкасла» есть опасения, что в ближайшие 48 часов будут новые случаи заражения. Клуб отменил все тренировки на базе и проведет повторное тестирование всех сотрудников и футболистов.

Отметим, в России на утро воскресенья, 29 ноября, зафиксировано 26 683 новых случаев заболевания коронавирусом. По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 459 человек скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 21 987 человек.