Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поединке между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом.

По словам Уайта, изначально он не хотел говорить ничего плохого о Тайсоне, потому что любит его и считает своим другом.

«Но я был просто поражен, насколько хорош он был в бою с Джонсом. Рой устал гораздо быстрее Майка. Это шокировало меня», – сказал Уайт, слова которого приводит MMA Junkie.

Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Спортсмены провели на ринге восемь раундов, по окончании которых было объявлено, что победитель не определен.