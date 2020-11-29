Гонка на Гран-при Бахрейна была остановлена из-за взрыва болида французского пилота «Хааса» Ромена Грожана.

Болид Грожана улетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Француза увезла машина скорой помощи. Исходя из трансляции, гонщик серьезно не пострадал, быстро выскочив из пылающей машины, а болид разломало пополам.

Напомним, по итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате. Второе место в квалификации занял его напарник Валттери Боттас, третье — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят вышел во второй сегмент квалификации, где стал десятым. Его партнер Пьер Гасли показал восьмое время.