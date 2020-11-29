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  • 18:41,  29 ноября 2020
Футбол
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Черчесов признался, что Казанский звал его на подкаст с Сычевым

Черчесов признался, что Казанский звал его на подкаст с Сычевым
Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем недавнем интервью телеканалу «Матч ТВ».

По словам Черчесова, он хотел получить эмоций. Тренер отметил, и в перерыве эфира, и после него были жаркие дискуссии. Черчесов поблагодарил журналистов, с которыми он беседовал.

«Потом мы переговорили с Денисом Казанским, он меня пригласил в свою передачу с Сычевым. Сказал, что попозже на чай приду. Но пока не хочу, потому что там надо рассказывать истории, а мне сейчас не до историй», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Россия 24».

Напомним, Черчесов, отвечая на вопросы ведущих в прямом эфире, выразил недовольство игрой Федора Чалова и братьев Миранчуков в последних матчах сборной.

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