Черчесов признался, что Казанский звал его на подкаст с Сычевым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем недавнем интервью телеканалу «Матч ТВ».

По словам Черчесова, он хотел получить эмоций. Тренер отметил, и в перерыве эфира, и после него были жаркие дискуссии. Черчесов поблагодарил журналистов, с которыми он беседовал.

«Потом мы переговорили с Денисом Казанским, он меня пригласил в свою передачу с Сычевым. Сказал, что попозже на чай приду. Но пока не хочу, потому что там надо рассказывать истории, а мне сейчас не до историй», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Россия 24».