Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему назначил Георгия Джикию капитаном команды.

По словам Черчесова, он разговаривал с Жирковым, который четко дал понять, что ему некомфортно быть в роли капитана. Тренер отметил, мнение Жиркова было для него важным, поэтому остались Кудряшов и Джикия — более опытные футболисты.

«Но так как Кудряшов матч против Молдовы не играл, то приняли решение, что капитаном будет Джикия. Каждую игру не хочется нового капитана назначать. Джикия этот сбор отработал как капитан, после матча с Сербией, как настоящий капитан, вышел и ответил на вопросы», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Россия 24».

Напомним, первым матчем Джикии с капитанской повязкой стала игра против Молдавии.