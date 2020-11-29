Личного врача Марадоны могут обвинить в смерти легендарного игрока

Личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке подозревают в халатности, которая привела к смерти легендарного аргентинского футболиста.

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, следователи, которые расследуют трагедию, заказали обыски дома и офиса Луке. Отмечаются, они начались они в воскресенье утром и были назначены после того, как дочери Марадоны дали показания и задались вопросом, подходят ли лекарства, которые принимал их отец. Ранее Луке оперировал Марадону в связи с субдуральной гематомой.