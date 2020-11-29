Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 18:40,  29 ноября 2020
Футбол
0

Личного врача Марадоны могут обвинить в смерти легендарного игрока

Марадона, футбол
Диего Марадона. Фото: https://www.instagram.com/maradona

Личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке подозревают в халатности, которая привела к смерти легендарного аргентинского футболиста.

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, следователи, которые расследуют трагедию, заказали обыски дома и офиса Луке. Отмечаются, они начались они в воскресенье утром и были назначены после того, как дочери Марадоны дали показания и задались вопросом, подходят ли лекарства, которые принимал их отец. Ранее Луке оперировал Марадону в связи с субдуральной гематомой.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров