Личного врача Марадоны могут обвинить в смерти легендарного игрока

Личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке подозревают в халатности, которая привела к смерти легендарного аргентинского футболиста.
Об этом сообщает Mirror. По информации источника, следователи, которые расследуют трагедию, заказали обыски дома и офиса Луке. Отмечаются, они начались они в воскресенье утром и были назначены после того, как дочери Марадоны дали показания и задались вопросом, подходят ли лекарства, которые принимал их отец. Ранее Луке оперировал Марадону в связи с субдуральной гематомой.
Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.
Комментарии Развернуть