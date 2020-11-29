В матче 11-го тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» дома одержала крупную победу над «Осасуной» со счетом 4:0.

В составе сине-гранатовых по мячу забили Мартин Брэйтуэйт на 29-й минуте, Антуан Гризманн на 42-й минуте, Филипе Коутиньо с передачи Антуана Гризманна на 57-й минуте и Лионель Месси с передачи Тринкана на 73-й минуте.

На 70-й минуте ВАР не засчитал гол, забитый Усманом Дембеле.

Отметим, Лионель Месси после забитого мяч почтил память умершего недавно Диего Марадоны, отпраздновав мяч в футболке «Ньюэллз Ол Бойз».

После девяти туров команда Рональда Кумана занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. «Осасуна» располагается на 15-й строчке с 11 баллами.