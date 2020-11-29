В рамках 16-го тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил сербский нападающий казанского клуба Деян Деспотович, который отличился на 59-й минуте встречи с передачи Олега Шатова.

После 16 туров команда Виктора Гончаренко опустилась на второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 32 очка. Столько же — у петербургского «Зенита», однако сине-бело-голубые лидируют в чемпионате по дополнительным показателям. Подопечные Леонида Слуцкого занимают девятую строчку с 24 баллами.

Следующий матч армейский клуб проведет 3 декабря дома против австрийского «Вольфсбергера» в рамках группового этапа Лиги Европы. «Рубин» двумя днями позже в Москве встретится с «Локомотивом» в РПЛ.