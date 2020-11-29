Петербургский СКА объявил о подписании соглашения с форвардом сборной Швеции Мальте Стремваллем.

Как сообщается на официальном сайте армейцев, в результате обмена между СКА и «Сочи» в Петербург переезжает нападающий Мальте Стремвалль, а к сочинцам присоединяются форварды Иван Володин и Владислав Курбатов, а также защитник Владислав Валенцов.

Отмечается, что в составе СКА Стремвалль будет выступать под 88 номером.

Напомним, в 78 играх Континентальной хоккейной лиги на счету Стремвалля 55 (29+26) очков.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 встрече. В прошлом матче команда Валерия Брагина на гостевой арене обыграла «Салават Юлаев».