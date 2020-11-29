В матче 10-го тура английской премьер-лиги «Саутгемптон» дома потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3.

В составе «святых» по мячу забили Ян Беднарек с передачи Джеймса Уорда-Проуза на 23-й минуте и сам Уорд-Проуз на 33-й минуте. У манкунианцев дубль оформил Эдинсон Кавани, который отличился на 74-й минуте с передачи Бруну Фернандеша и на 92-й минуте с передачи Маркуса Рэшфорда. Еще один гол забил Бруну Фернандеш с передачи Эдинсона Кавани на 60-й минуте встречи.

После девяти туров команда Уле-Гуннара Сульшера занимает седьмое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 16 очков. Подопечные Ральфа Хазенхюттля располагаются на пятой строчке после десяти матчей с 17 баллами.