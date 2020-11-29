Кокорин забил второй гол за «Спартак»

В матче между московским «Спартаком» и волгоградским «Ротором» открыт счет, отличился Александр Кокорин.

Бывший футболист «Зенита» отличился на 15-й минуте с пенальти.

Это второй гол Кокорина за красно-белых, первый был забит в матче против «Химок» также с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента, так как сине-бело-голубые не продлили с ним контракт. Будучи игроком «Зенита», Александр выступал за «Сочи» на правах аренды.