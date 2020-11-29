В матче 9-го тура итальянской Серии А «Милан» дома одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 2:0.

В составе россонери по мячу забили Алессио Романьоли с передачи Франка Кесси на 17-й минуте и сам Кесси на 28-й минуте с пенальти.

Отметим, на 40-й минуте Франк Кесси мог оформить дубль, но не сумел реализовать второй одиннадцатиметровый удар в матче.

После девяти туров команда Стефано Пиоли идет на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 23 очка. Подопечные Джузеппе Якини располагаются на 16-й позиции в чемпионате с восемью баллами.

Следующий матч «Милан» проведет 3 декабря дома против «Селтика» в групповом этапе Лиги Европы, «Фиорентина» двумя днями позже встретится дома с «Дженоа» в рамках Серии А.