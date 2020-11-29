После возобновления Гран-при Бахрейна произошла еще одна авария, в которой снова принял участие российский гонщик Даниил Квят.

После контакта с пилотом «Альфа Таури» перевернулся болид Лэнса Стролла. Гонщик сумел самостоятельно выбраться, а на трассу была выпущена машина безопасности.

Ранее гонка на Гран-при Бахрейна была остановлена из-за взрыва болида французского пилота «Хааса» Ромена Грожана. Болид Грожана улетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Француза увезла машина скорой помощи. Исходя из трансляции, гонщик серьезно не пострадал, быстро выскочив из пылающей машины, а болид разломало пополам.

Напомним, по итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате.