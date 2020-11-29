Российская фигуристка Станислава Константинова в своем Instagram опубликовала фото, на котором целует бывшего фигуриста Адьяна Питкеева.

22-летний Питкеев является бронзовым призером чемпионата России 2015 года, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата мира среди юниоров, серебряным призером этапа Гран-при Rostelecom Cup.

Питкеев завершил карьеру в 2017 году из-за проблем со спиной, сейчас он работает в клубе «Армия фигурного катания».

Ранее стало известно, что действующая чемпионка Европы Алёны Косторная стала лицом итальянского бренда одежды Karisma, специализирующегося на производстве экипировки для фигуристов. В минувшее межсезонье Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.