Директор департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал задержания болельщиков клуба перед матчем российской премьер-лиги с волгоградским «Ротором».

По словам Фетисова, задержано семь человек, один из них был в нетрезвом виде. Он отметил, все задержаны за хулиганство, а не за нарушение масочного режима.

«Это произошло на прилегающей территории, а не на территории самого стадиона», – сказал Фетисов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что болельщиков задержали за нарушение масочного режима.

В данный момент «Спартак» играет против «Ротора» в Волгограде и обыгрывает команду Хацкевича со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Кокорин с пенальти.