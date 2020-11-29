Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением о выступлении российских лыжников на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

По словам Легкова, он думает, что сегодня Большунов выбрал правильную тактику, потому что Клэбо сильный финишер, и Александр сделал все возможное, но пока не получилось немного.

Легков отметил, впереди еще много гонок, и там можно будет вернуть желтую майку. Экс-лыжник добавил, что визуально Большунов в хорошем состоянии, он набирает с каждым стартом.

«Второе место Татьяны Сориной меня не удивило, потому что она показывала хороший результат на контрольных стартах, летом на соревнованиях и на подготовке. Все закономерно: кто как тренируется, тот так и бегает», – сказал Легков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Большунов стартовал вторым с отставанием в 26 секунд и на финише также занял второе место, норвежец Иверсен стал третьим.