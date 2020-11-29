Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который досрочно стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2020, выиграл Гран-при Бахрейна.

Второе место занял голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул сокомандник Ферстаппена, таец Александр Албон.

Отметим, российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят стал 11-м, стартовав с 10-й позиции.

Голнка была остановлена из-за взрыва болида французского пилота «Хааса» Ромена Грожана. Болид Грожана улетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Француза увезла машина скорой помощи. Исходя из трансляции, гонщик серьезно не пострадал, быстро выскочив из пылающей машины, а болид разломало пополам. Позже после возобновления Гран-при произошла еще одна авария, в которой снова принял участие российский гонщик Даниил Квят.