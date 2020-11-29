В рамках 16-го тура московский «Спартак» дома одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0.

В составе красно-белых по мячу забили Александр Кокорин с пенальти на 15-й минуте и Самюэль Жиго с передачи Зелимхана Бакаева на 94-й минуте встречи.

После 16 туров команда Доменико Тедеско располагается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 32 очка. У петербургского «Зенита» и московского ЦСКА, которые идут на первом и втором местах, соответственно, столько же очков, но «Спартак» уступает им по дополнительным показателям.

Подопечные Александра Хацкевича идут на последнем месте в чемпионате России с восемью баллами.

Следующий матч «Спартак» проведет 5 декабря дома против «Тамбова», «Ротор» в этот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».