Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о зачислении своего младшего сына Арсения в академию «Спартака».

«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова», – сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, младший сын Андрея Аршавина и Юлии Барановской Арсений Аршавин зачислен в академию московского «Спартака». Ранее в своем в телеграме-канале о зачислении Арсения сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Аршавин и Барановская расстались в 2013 году. Ранее Аршавин говорил, что другого выбора у него не было, поскольку Барановская проживает в Москве, вместе с ней живут сыновья Аршавина.