В 11 туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» 29 ноября. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

За четырнадцать сыгранных встреч «Реал Сосьедад» в данном сезоне проиграл лишь дважды, что является очень сильным и достойным результатом. В Примере команда располагается на первом месте и имеет на своём счету 23 очка. «Реал Сосьедад» опережает «Атлетико» за счёт забитых мячей, поэтому поражение в текущем матче против «Вильярреала» выкинет клуб с первого места.

В рамках чемпионата Испании футболисты выиграли своих соперников семь раз и к сегодняшней встрече подходят с винстриком из шести побед подряд в рамках местного чемпионата.

Что говорить про Лигу Европы, так клуб также выступает достаточно успешно и в данный момент занимают вторую строчку в группе. «Наполи» являются лидерами сетки и «Реал Сосьедад» отстаёт от них на два очка.

«Вильярреал»

«Вильяреал» сыграли десять матчей и располагаются на третьем месте, имея в своём арсенале 19 очков. За это время клуб успел пять раз выиграть, четыре раза сыграть с ничейным результатом и только однажды проиграть. Лидер в лице «Реала Сосьедада» опережает клуб на четыре балла, что является весомым отставанием.

Единственное поражение «Вильярреала» произошло против «Барселоны» с разгромным счётом 0-4, а ничейным результатом закончились матчи с «Уэской» со счётом 1-1, Реалом (1-1) и против «Атлектико» и «Кадисом» матчи закончили без голов.

Клуб идёт винстриком уже одиннадцать матчей подряд в рамках всех турнирах и поэтому сегодняшний матч для одной из команд означает, что вся серия беспроигрышных матчей для одной из команд сегодня завершится.

Прогнозы и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15. Успех гостей оценивается в 3,40, равно как и ничья — в 3,40.

Аналитики считают, что в сегодняшнем матче «Реал Сосьедад» буду более уверенно смотреться на поле, а также, что игра будет очень активной и команды будут не стесняться забивать друг другу голы и предлагают рассмтреть ставку на победу «Рояла Сосьедада» и в матче будет забито более двух голов.