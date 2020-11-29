В матче 10-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома сыграл вничью с соседями из «Тоттенхэма» со счетом 0:0.

Преимущество во владении мячом имели хозяева, которые контролировали игру 60% времени против 40% у «Тоттенхэма». Футболисты «Челси» нанесли 13 ударов по воротам соперника, из которых только три пришлись в створ. Игроки гостей лишь пять раз пробили в сторону ворот и один раз попали в створ.

Отметим, этот матч стал 1000-м для «Челси» при российском миллиардере Романе Абрамовиче. В 608 из них синие добивались побед, 216 игр закончились ничьей, а в 176 «Челси» терпел поражения.

После десяти туров команда Фрэнка Лэмпарда идет на третьем месте в турнирной таблице с 19 очками, подопечные Жозе Моуриньо располагаются на первой строчке с 21 баллом.