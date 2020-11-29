Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что и в дальнейшем планирует использовать защитника Илью Кутепова на позиции форварда.

«Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но, когда играем на ограниченном пространстве, например, 4 на 4, то Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно. Холанд в «Дортмунде» такой, Левандовский в «Баварии», де Йонг в «Севилье». Кутепов – это одна из опций, – сказал Тедеско, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в рамках 16-го тура московский «Спартак» дома одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0. Следующий матч «Спартак» проведет 5 декабря дома против «Тамбова», «Ротор» в этот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».