Загитова завела страницу в TikTok и опубликовала видео, на котором она без макияжа

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что создала свою страницу в TikTok.

В одном из своих первых видео на новой для себя площадке Загитова решила показать, как она выглядит без макияжа.

«А вы за натуральную красоту?» — подписала ролик Загитова.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему из её аккаунта в «Инстаграме» пропали фотографии с Алиной Загитовой. Подписчица написала в комментариях, что удаление фотографий с Загитовой — это «сильный жест настоящего тренера».