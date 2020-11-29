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  • 23:32,  29 ноября 2020
Фигурное катание
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Загитова завела страницу в TikTok и опубликовала видео, на котором она без макияжа

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что создала свою страницу в TikTok.

В одном из своих первых видео на новой для себя площадке Загитова решила показать, как она выглядит без макияжа.

«А вы за натуральную красоту?» — подписала ролик Загитова.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему из её аккаунта в «Инстаграме» пропали фотографии с Алиной Загитовой. Подписчица написала в комментариях, что удаление фотографий с Загитовой — это «сильный жест настоящего тренера».

Напомним, 28 октября был заблокирован аккаунт команды Тутберидзе в «Инстаграме», но затем был восстановлен. 2 ноября исчезли все публикации из личного аккаунта Этери Георгиевны, а 21 ноября страницу удалось восстановить.

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