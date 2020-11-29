После блокировки игрока команды Fnatic по CS:GO Фредди KRiMZ Йоханссон VAC-баном в Steam в сети появились и дополнительные заявления от обычных геймеров о VAC-блокировках. Сообщество выдвинуло предположение, что античит система Valve считает, что платформа Esportal отслеживается VAC в виде нечестной программы и поэтому блокирует пользователей.

Esportal — онлайн-платформа для матчмейкинга в CS:GO, представляющая аналог FACEIT. Представители платформы уже написали обращение разработчикам, для того, чтобы они более подробно рассказали о возможной блокировки и решили подобное недоразумение.

Однако, это не единственная возможная причина блокировки и, возможно, многих пользователей действительно VAC заблокировал обоснованно за использование нечестных программ. Ситуация с профессиональным игроком KRiMZ другой случай.

Ранее инсайдер Гийом neL Канело поделился информацией об истинной причине блокировки аккаунта киберспортсмена команды Fnatic по CS:GO Фредди KRiMZ Йохвнссона системой VAC. Канело заявил, что бан произошёл из-за взлома аккаунта геймера.