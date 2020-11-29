Стадион Неаполя официально переименуют в «Стадио Диего Армандо Марадона»

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис официально сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на котором играет местный «Наполи», будет переименован в «Стадио Диего Армандо Марадона» в честь бывшего футболиста команды.
Среди вариантов названий также рассматривались «Стадио Комунале Диего Марадона» и «Арена Диего Марадона».
«Было много прекрасных идей, но в итоге мы остановились на названии «Стадио Диего Армандо Марадона», — сказал Де Маджистриса, слова которого приводит football-italia.
Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.
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