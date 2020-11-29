Стадион Неаполя официально переименуют в «Стадио Диего Армандо Марадона»

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис официально сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на котором играет местный «Наполи», будет переименован в «Стадио Диего Армандо Марадона» в честь бывшего футболиста команды.

Среди вариантов названий также рассматривались «Стадио Комунале Диего Марадона» и «Арена Диего Марадона».

«Было много прекрасных идей, но в итоге мы остановились на названии «Стадио Диего Армандо Марадона», — сказал Де Маджистриса, слова которого приводит football-italia.