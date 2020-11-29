Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Андрей AWLAYSWANNAFLY Бондаренко поделился своим мнением относительно команд-соперников в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен считает, что европейский клуб Team Liquid испытывает обычный спад, который потом нивелируется, а также высказался на счёт Just Error.

Мне кажется, у них обычный спад. Они на ESL всех обыграли в лузерах, игры там были не самые легкие. И вот все смотрели их игры, у всех была уйма времени разобраться в их драфтах и так далее. Им сложно играть, потому что все к ним готовятся. No[o]ne бустанется, если будет много играть на офлейне. По именам это очень сильная команда. Думаю, если они соберутся на буткемпе, у них все лучше пойдет.

«Рождённые Побеждать» занимают шестое место на турнире и имеют на своём счету три победы и три поражения. Коллектив ещё имеет шансы выйти в плей-офф стадию чемпионата, в противном случае клуб останется в Play-in.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.