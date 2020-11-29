Украинская команда Natus Vincere не смогла справиться с Virtus.pro в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллекти Виталия Save- Мельника одержал победу в равной борьбе со счётом 2-1.

Теперь Virtus.pro имеют в своём арсенале пять побед и два поражения и располагаются на втором месте в группе. Лучше российского коллектива только Vikin.gg, которые опережают ближайших преследователей на три очка, однако и одна и вторая команда практически гарантируют себе выход в плей-офф стадию турнира.

Natus Vincere находятся на шестой строчке и имеют на своём счету три победы и три поражения. Коллектив ещё имеет шансы выйти в плей-офф стадию чемпионата, в противном случае клуб останется в Play-in.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Андрей AWLAYSWANNAFLY Бондаренко поделился своим мнением относительно команд-соперников в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона.