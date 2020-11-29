Петербургский СКА планирует сохранить всех иностранных хоккеистов в команде.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, после того, как в петербургском клубе стало семь легионеров после перехода нападающего Мальте Стремвалля, в стане армейцев ни с кем из них расставаться не планируют. Отмечается, что из СКА уйдет нападающий Михаил Мальцев, который был арендован у «Нью-Джерси».

22-летний форвард провел четыре матча в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В последний раз выходил на лед 7 октября.

Ранее петербургский СКА объявил о подписании соглашения с форвардом сборной Швеции Мальте Стремваллем. В составе СКА Стремвалль будет выступать под 88 номером. В результате обмена между СКА и «Сочи» к сочинцам присоединяются форварды Иван Володин и Владислав Курбатов, а также защитник Владислав Валенцов.